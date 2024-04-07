طائرات دون طيار.. ريال مدريد يستخدم أحدث التقنيات للاحتفال بالأهداف في سانتياجو برنابيو

تقنية جديدة للاحتفال بالأهداف في سانتياجو برنابيو...

يواصل ريال مدريد، أعمال التطوير والتجديدات داخل ملعبه سانتياجو برنابيو، لتصبح تجربة مشاهدة المباريات فيه تجربة لا تنسى للمشاهدين، ولن يقتصر الأمر على الإنشاءات فقط، بل تسعى إدارة الميرينجي لإدخال التكنلوجيا بشكل أكبر في الملعب.

وكانت إدارة ريال مدريد، قد وضعت شاشة 360 درجة داخل الملعب، لخلق تجربة جديدة للمشاهد، ليستمتع بكل زاوية في الملعب، أثناء المباريات، وتواصل التفكير لتطوير المزيد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة " ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد، يدرس أيضًا إضافة عرض صوتي وضوئي، داخل الملعب عند اللحظات الهامة مثل تسجيل الأهداف أو دخول اللاعبين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الميرنجي تسعى إلى إضافة الطائرات دون طيار إلى ذلك العرض الصوتي والضوئي، بأعداد كبيرة ليتم تشكيل أشكال مختلفة بها خلاله الاحتفال بالأهداف، وبدأت الإدارة في الاجتماع مع المسؤولين عن تلك التجديدات لمناقشة تنفيذها كي تكون جاهزة للجماهير في الموسم القادم.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد، تسعى لجعل سانتياجو برنابيو أفضل ملعب في أوروبا، وتستهدف جعله صرحًا رياضيًا وترفيهيًا ولا يقتصر على الرياضة فحسب، بل تصبح تجربة كاملة للزائر بالاعتماد مع أفضل الشركات المتخصصة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لاستضافة مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.