طاهر: الأهلي من أكبر أندية العالم واهتمام فايلر أسعدني

هل ينجح في حسم صفقة طاهر محمد طاهر.

يرى طاهر محمد طاهر، جناح فريق المقاولون العرب، المرشح للانضمام لصفوف النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء واحد من أكبر الأندية في العالم حاليًا.

طاهر قال خلال تصريحات لقناة النهار الفضائية: "تركيزي حاليًا مع نادي المقاولون العرب، لقيادة الفريق للتواجد في وصافة الدوري المصري خلال الموسم الحالي".

لاعب المقاولون تابع: "مفاوضات الأهلي من أجل ضمي مع إدارة المقاولون أمر يسعدني للغاية، ويزيد من قيمتي التسويقية، ولكن الأمر بين إدارتي الناديين خلال الوقت الحالي، وتركيزي منصب داخل الملعب فقط".

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وأردف: "أريد قيادة المقاولون لوصافة الدوري، وعندما تنتهي المفاوضات بين الطرفين، لا يوجد مشكل لدي، وطموحي كان الاحتراف، ولكني أنتظر ما سيحدث في يوم من الأيام، والأهلي من أكبر أندية العالم وشرف لي اللعب له".

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واستطرد قائلًا: "ترحيب السويسري رينيه فايلر بضمي أمر أسعدني، وأي مدرب أجنبي أو مصري يتحدث عني إيجابيًا يجعلني سعيدًا للغاية، وتركيزي مع المقاولون خلال الوقت الحالي".

واختتم طاهر تصريحاته قائلًا: "أشكر جماهير الأهلي على الاهتمام بي، وسعيد جدًا بالرسائل التي وصلتني والدعم الكبير الذي وجدته وأتمنى أن يستمر هذا الحب والاحترام المتبادل بيننا".

جاء ذلك بعد مفاوضات النادي الأهلي مع المقاولون العرب من أجل ضم طاهر محمد طاهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.