"طالما يرتدي القميص الأحمر" .. رسالة أليسون المشفرة لصلاح

ماذا يقصد أليسون؟

بعث أليسون بيكر حارس ليفربول البرازيلي برسالة للنجم المصري محمد صلاح الذي ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن صفوف الريدز للانضمام لدوري روشن السعودي.

وقال أليسون في التصريحات التي أدلى بها للموقع الرسمي للريدز: "هذا الرجل مذهل، أنا ممتن لوجوده في فريقي، أتمنى أن يستطيع تحطيم كل الأرقام التي أمامه، طالما لا يزال يرتدي القميص الأحمر".

صلاح كان قد سجل هدفي المباراة ومنح ليفربول ثلاث نقاط في غاية الأهمية خلال ديربي الميرسيسايد وأصبح صلاح بالهدفين هو أول لاعب في الدوري الإنجليزي خلال عام 2023 يصل للمساهمة رقم 30، من بين كافة النجوم ومن بينهم إرلينج هالاند.

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وسجل صلاح في عام 2023 19 هدفًا وصنع 12 في 31 مباراة وفشل في التسجيل مرة واحدة فقط على ملعب أنفيلد خلال مباريات الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن تلك هي المباراة رقم 13 التي يسجل صلاح أو يصنع فيها على ملعب أنفيلد على التوالي ولا يتفوق عليه سوى تييري هنري الذي سجل أو صنع في 17 مباراة على التوالي في ملعبه، وآلان شيرار وفي رصيده 18 مباراة متتالية.