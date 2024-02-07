"طالبوا بتعويض فلكي".. قادة السوبرليج يحركون دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي

"خسرنا مليارات بسبب تأخر انطلاق البطولة"

يدرس قادة بطولة دوري السوبرليج، رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بقيمة 3.5 مليار يورو.

ويزعم قادة "السوبرليج"، أن البطولة الوليدة تأخرت في انطلاقها، بسبب القيود والتهديدات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برئاسة ألكسندر تشيفرين، مما تسبب في أضرار اقتصادية جسيمة على البطولة وخسائر تجاوزت المليار يورو.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مسؤولي السوبرليج، سيطالبون بتعويض من الاتحاد الأوروبي عن الأرباح التي خسرتها البطولة بسبب تأخير انطلاقها، وذلك من حقوق البث التلفزيوني، والتي قد تصل إلى خسارة ما لا يقل عن 30%، ويمكن أن تصل إلى 90%، من الأرباح المتوقعة، والتي تتراوح بين 700 و1200 مليون دولار.

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وتشير حسابات رابطة أندية السوبرليج، إلى أن مساهمة الرعاة كانت ستكون أكبر من المساهمة الحالية، على الأقل بنسبة 10٪، بالإضافة إلى الدخل من مبيعات تذاكر الملاعب.

وتزعم رابطة أندية السوبرليج، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يمتثل بشكل كامل للحكم النهائي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث اتهموا تشيفرين بإساءة استخدام مركزه المهيمن على كرة القدم القارية، وتعمد عرقلة خطة إطلاق البطولة.