أنا أبكي الآن .. تين هاج يدمر أحلام عاشق مانشستر يونايتد بسبب رونالدو

النجم البرتغالي غاب تمامًا عن لقاء أستون فيلا

وجه إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، صدمة قوية إلى اليوتيوبر المعروف IShowSpeed بسبب كريستيانو رونالدو.

وجاء ذلك بعدما طار "IShowSpeed" إلى إنجلترا من أجل رؤية نجمه المفضل خلال مباراة أستون فيلا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وجاءت الصدمة لمشجع كرة القدم المعروف الذي يضع كلمة "Sui" على حسابه بموقع تويتر، بغياب رونالدو بشكل كامل عن هذه المباراة.

وقال اليوتيوبر الذي لديه أكثر من مليون متابع على "تويتر" و12.8 مليون مشترك في يوتيوب:"الآن أنا أبكي، قمت بالطيران إلى مانشستر لرؤية رونالدو ومع ذلك لن يلعب".

ولا يعتبر هذا الظهور هو الأول للشخصية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بمباريات كرة القدم، حيث سبق أن ظهر في إحدى المباريات الخيرية في سبتمبر الماضي.

Speed at the Man United match 😮 pic.twitter.com/QTQac8V3WR — ESPN FC (@ESPNFC) November 10, 2022

جدير بالذكر أن مباراة يونايتد وأستون فيلا انتهت بفوز مانشستر بنتيجة 4/2 بعدما قلب تأخره مرتين في اللقاء إلى انتصار قاده إلى عبور الدور الثالث من البطولة.