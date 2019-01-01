طارق سلمان: اللعب في ماراكانا لحظة مميزة وتاريخية لنجوم قطر

المباراة الأولى لبطل آسيا في كوبا أمريكا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يفتتح منتخب قطر مساء غدٍ مشواره في بطولة كوبا أمريكا بمواجهة باراجواي على ملعب ماراكانا العريق.

وقد وصف المدافع طارق سلمان اللعب على ماراكانا باللحظة المميزة والتاريخية لنجوم العنابي، مؤكدًا أنهم جميعًا يتطلعون للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في الملعب التاريخي وكذلك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام باراجواي.

وأكد المدافع الذي كان أحد اكتشافات بطولة كأس آسيا الأخيرة على أهمية المباراة الأولى للعنابي في كوبا أمريكا، مشددًا على إدراك الجميع لأهمية اللقاء والخروج بنتيجة جيدة تفتح الطريق أمامهم لعبور دور المجموعات لربع نهائي البطولة.

أجواء التفاؤل والثقة تسود تدريبات قطر استعدادًا لمواجهة باراجواي

وأضاف صاحب الأصول المصرية أن جميع اللاعبين جاهزون للبطولة وفي أعلى درجات التركيز، وأن الحماس يملأ الجميع لللعب والدفاع عن ألوان القميص الوطني.

وأتم لاعب السد قائلًا "المشاركة في كوبا أمريكا تتيح الفرصة لكل لاعبي العنابي للاحتكاك الجيد والقوي مع أفضل نجوم الكرة حول العالم، واللعب ضد مدارس كروية ذات مستوً عالٍ، وهو ما سيحفز الجميع على مضاعفة الجهد وتقديم أفضل أداء ممكن".

يُذكر أن بطل آسيا دُعي للمشاركة في كوبا أمريكا بجانب منتخب اليابان، وقد أوقعته القرعة في مجموعة تضم معه باراجواي والأرجنتين وكولومبيا.