طارق ذياب: وجود لاعبين مميزين ليس سبباً كافياً لتحقيق البطولات

المحلل الرياضي لديه وجهة نظر في طريقة تحقيق البطولات

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد المحلل الرياضي، طارق ذياب أن وجود لاعبين مميزين في قائمة الفرق، ليس سبباً كافياً للفوز وإنما يأتي الفوز تهيئ الظروف للفوز.

ويستعد المنتخب الجزائري لخوض نهائي كأس الأمم الأفريقية، أمام نظيره السنغالي بعد قليل، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد القاهرة.

وقال طارق ذياب في تصريحات تلفزيونية: "إن شاء الله ستكون البطولة الثانية للجزائر، الظروف مهيأة للفوز، يجب أن تهيئ الظروف للفوز من أجل تحقيق البطولات، لا يكفي وجود لاعبين مميزين فقط".

وصول لاعبي منتخب الجزائر إلى استاد القاهرة الدولي 🇩🇿



هدوء ✅

ثقة ✅

تركيز ✅



(📸: @caf_online_AR)#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/VuccNALn4m — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وواصل: "القائمة الحالية للجزائر، لعبت من قبل مع مدربين آخرين، ولكن لم يحققوا شيء، ولكن مع بلماضي تغير الأمور".

وتابع: "المنتخب الجزائري يمتلك أقوى خط دفاع، ووسط وهجوم، المنتخب الوحيد منذ بداية البطولة ووصل لاعبوه إلى قمة مستواهم".