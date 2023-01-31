طارق حامد يكشف كواليس عدم تجديد عقده مع الزمالك

نجم وسط الاتحاد يكشف أسرار أيامه الأخيرة في مصر

Shahid

نشر طارق حامد نجم وسط الاتحاد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك كشف خلاله أسرار وكواليس أيامه الأخيرة في الزمالك وعدم تجديده عقده مع النادي ومن ثم الانتقال إلى الدوري السعودي.

لاعب الوسط المصري لم يصل لاتفاق مع ناديه السابق ورحل عنه بنهاية عقده الصيف الماضي، حيث وقع على عقد يمتد لعامين مع الاتحاد بقيمة إجمالية وصلت إلى 5 ملايين دولار أمريكي.

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إدارة الزمالك الحالية برئاسة مرتضى منصور كانت قد هاجمت اللاعب مرارًا وتكرارًا واتهمته بالتمرد وحملته مسؤولية الخروج من دوري أبطال إفريقيا، لكن حامد نفى ذلك تمامًا خلال الفيديو ووجه رسالة لجمهور الزمالك.

حيث قال "جلست مع اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك وكانت معاملتهم لي في منتهى الاحترام، وقد اتفقنا أن أكون آخر من يُجدد له من اللاعبين لانشغالهم بمفاوضات أخرى، وبعد رحيلهم انتظرت من نوفمبر حتى مارس ليتحدث معي أحد من الإدارة الحالية ولم يحدث سوى في الثالث من مارس حين اجتمعت مع رئيس النادي في حضور وكيل أعمالي".

تابع "الراتب الذي قيل في الإعلام أنه قُدم لي لم يُعرض علي أبدًا، طلبت مهلة للتفكير في عرض الزمالك وذلك كان طبيعيًا تمامًا، لعبنا بعدها مباراة الوداد وقبل نهاية اللقاء فوجئت بإعلان النادي في الإعلام عدم تجديد عقدي، استنتجت هنا أن الجلسة التي عقدت مؤخرًا لم تكن جدية أبدًا وإنما مجرد محاولة لإظهار سعيهم للتجديد".

"بعدها أضافوا تهمًا جديدة لي بعد المساومة والمماطلة وهي التمرد والخيانة والتهرب من المباراة وأنني السبب في الخروج من دوري أبطال إفريقيا لأنني لم أركب الطائرة ولم أكن مصابًا. عرضت أن أتنازل عن مستحقاتي لأثبت حسن نواياي لكنهم طلبوا مني التوقيع على ورقة تفيد أن تلك غرامات مالية وهذا لم يكن حقيقيًا".

وأتم "هناك من لا توجد لديه مشكلة في تشويه صورة وتاريخ لاعب يعلمون جيدًا أنه محب للنادي وضحى كثيرًا لأجله طوال سنوات تواجده به، ما حدث شبيه بما حدث معي عام 2018 حين فوجئت بعد العودة من كأس العالم أن النادي باعني إلى بيراميدز وكان الراتب المعروض علي خياليًا لكني رفضت وصممت على الاستمرار مع الزمالك".

وأتم المتوج مؤخرًا بالسوبر السعودي مع الاتحاد "أقول لجمهور الزمالك أنني لم أتخيل أبدًا أن تشككون في حبي وانتمائي للنادي، لنختلف معًا في أي شيء إلا هذا. لقد سبق أن نزفت في الملعب ورفضت الخروج لأكمل المباراة مع الفريق. أنتم أهم شيء بالنسبة لي وقدمتم لي الكثير من الدعم طوال سنوات ولن أكون "قليل الأصل" بالتخلي عنكم".

يُشار إلى أن حامد انضم للزمالك قادمًا من سموحة عام 2014 وقد توج مع النادي بعدد من البطولات أبرزها الدوري المصري 3 مرات وكأس مصر 5 مرات.

Shahid