طارق حامد يعلم الهلال درسًا .. ويكشف سر انضمامه إلى ضمك بعد الرحيل عن الاتحاد

تصريحات طارق حامد بعد مباراة الهلال وضمك

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أعرب النجم المصري طارق حامد، متوسط ميدان نادي ضمك، عن رضاه التام على مستوى فريقه، في المباراة أمام الهلال، مساء اليوم الخميس.

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ضمك تعادل مع الهلال (1-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وعلى الرغم من رضاه عن الأداء؛ إلا أن حامد اعتبر في تصريحات مع شبكة "SSC"، أن فريقه كان يستحق أكثر من نقطة واحدة، أمام الزعيم الهلالي.

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وعن الأسماء العالمية التي يمتلكها الهلال.. قال نجم ضمك: "نعم.. إنه فريق كبير للغاية، لكن الملعب لا يعترف إلا بالركض والجهد الذي يبذل من اللاعبين، طوال الـ90 دقيقة".

وبخصوص استمراره في السعودية، بعد الرحيل عن الاتحاد.. أكد طارق، على أنه يحب المملكة كثيرًا، كما أن التعاقد مع أكبر نجوم العالم، في الصيف الحالي، جعله يفضل البقاء في دوري روشن، ورفض جميع العروض المقدمة إليه؛ سواء من مصر أو الخليج.

جدير بالذكر أن طارق حامد، لعب الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، متوجًا بثنائية كأس السوبر السعودي ودوري روشن للمحترفين.

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