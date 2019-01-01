طارق حامد يرد على اتهامات مرتضى منصور بطريقته الخاصة

نجم وسط الزمالك اتهم بالتمرد والهروب من مباراة إنبي في الدوري المصري

رد طارق حامد نجم وسط الزمالك على اتهامات رئيس النادي "مرتضى منصور" له وزميله عبد الله جمعة بالتمرد والهروب من مواجهة إنبي في الدوري المصري بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وخسر الزمالك أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد يوم أمس الإثنين ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري ليتراجع الفريق للمركز العاشر في جدول ترتيب البطولة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، وقد غاب عن اللقاء فرجاني ساسي للإيقاف.

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ولم يلعب طارق حامد لمعاناته من الإصابة كما قيل في البداية، لكن تصريحات مرتضى منصور أوضحت أن اللاعب الدولي المصري تمرد على ناديه ورفض اللعب بسبب أزمة المستحقات وتحسين عقده مع الفريق.

طارق حامد رد على تلك الاتهامات بنشر صورة عبر تطبيق "ستوري" في حسابه الرسمي على إنستجرام التقطت له خلال مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، وكان خلالها ينزف دمًا من ظهره.

ورأى المتابعون أن لاعب سموحة السابق يقصد توجيه رسالة لرئيس وجماهير الزمالك بأنه لم يبخل عن النادي الأبيض أبدًا وواصل اللعب له والتضحية لأجله حتى في أصعب وأقسى الظروف، ووجدت الصورة دعمًا كبيرًا من الجمهور المصري.

وتتحدث التقارير الصحفية المتابعة للأحداث في الزمالك عن أزمة مالية طاحنة يُعاني منها النادي بسبب انسحاب تركي آل الشيخ من تمويل صفقات الفريق ورواتب بعض لاعبيه خاصة فرجاني ساسي وحمدي النقاز وطارق حامد، وإن كان مرتضى منصور ينفي بإصرار وجود أي أزمة مالية وقد أكد مؤخرًا أنه سيجلس مع الوزير السعودي لحل الخلافات بينهما.