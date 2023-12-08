طارق حامد يبرر احتفاله "المستفز" مع ضمك .. وجمهور الاتحاد يرد: أسأت لنا حتى بعد المباراة!

لاعب الوسط المصري يوجه رسالة لجمهور الاتحاد الغاضب منه..

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لم يتجاهل المصري طارق حامد؛ لاعب وسط ضمك السعودي، عتاب جماهير ناديه السابق الاتحاد له، بعد احتفاله المستفز لهم خلال مواجهة الفريقين بالأمس.

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المصري قاد فريقه ضمك للفوز أمس الخميس أمام العميد بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة إحرز حامد هدف من قذيفة صاروخية من وسط الملعب، احتفل بعدها بطريقة جنونية، بينما كان ينتظر جمهور الاتحاد منه عدم الاحتفال احترامًا لناديه السابق.

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وبينما ملأ الجمهور منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بعتابه للاعب الوسط المصري تارةً والهجوم عليه بضراوة تارةً أخرى، وجه لهم صاحب الـ35 رسالة، فكتب: "كل الاحترام والتقدير والامتنان لنادي اتحاد جدة العريق وجمهوره الحبيب، يشهد الله إني احتفلت بهدفي بشكل عفوي تمامًا ولم يكن في نيتي أي شيء سلبي".

لكن رسالة طارق حامد لم تكن كافية لإرضاء الجماهير، التي أكدت له أن ما نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام" لا مبرر له ومسيء وهو ما مفترض أن يعتذر عنه، إذ أعاد نشر رسالة أحد محبيه له، والتي جاء بها: "ربنا دايما بيديك فرصة عشان ترد على أي حد، ما شاء الله أحسن ديفندر في مصر بلا منازع وأتفوقت على ملايين الاتحاد".

يذكر أن الاتحاد كان قد استغنى عن حامد في الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي.

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