طارق حامد: لو كان اسمي حميديتش لما تعرضت للانتقادات في الاتحاد!

نجم الوسط المصري يرد بصرامة على منتقدي انضمامه للعميد

shahid

يومًا بعد يوم، يُثبت المصري طارق حامد خطأ كل من انتقد تعاقد الاتحاد معه بداية الموسم الجاري، ولم يُفوت نجم الوسط فرصة الرد على أولئك المنتقدين بصرامة وقسوة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

حامد يُعد أحد نجوم العميد هذا الموسم وأسباب تربعه على صدارة جدول الترتيب، وقد لعب مساء اليوم الأحد مباراة ممتازة أمام الوحدة في ملعب الشرائع انتهت بانتصار فريقه 2-1 وتوسيعه الفارق مع مطارده النصر إلى 3 نقاط كاملة.

حامد أبدى سعادته الكبيرة بالفوز عقب اللقاء مشيرًا إلى تركيز اللاعبين على مباريات الاتحاد فقط دون النظر لنتائج المنافسين وعلى رأسهم النصر.

وحين سُئل عن الانتقادات التي وجهت لتعاقد الاتحاد معه، أجاب بالتأكيد على أن كونه مصري ومجاني هو السبب الأهم خلف تلك الانتقادات.

وأضاف "أبارك للجميع على الفوز وعلى رأسهم الجمهور، استطعنا تحقيق المطلوب لكننا أخطأنا اليوم في عدم إنهاء المباراة تمامًا وحسمها من الشوط الأول، لأن كرة القدم عادة ما تُعاقب الفريق الذي يُهدر الفرص"

تابع "لا نعرف نتيجة مباراة النصر لأن تركيزنا الكامل على مباريات الاتحاد، نحن كلاعبين هدفنا الفوز تلو الفوز للتتويج بالدوري".

وأتم "الانتقادات جزء من كرة القدم لكن بعض الجمهور حكم علي قبل رؤيتي، لكن ربما لو كان اسمي طارق حميديتش وأتيت بـ20 مليون دولار لاختلف الموضوع، لأني طارق حامد وقادم من مصر فالموضوع مختلف قليلًا".

يُشار إلى أن الاتحاد ضم حامد مجانًا بعد نهاية عقده مع الزمالك وعدم التوصل لاتفاق حول تجديده.

Shahid