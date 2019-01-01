الزمالك يرد على اهتمام اتحاد جدة لضم طارق حامد

هل يوافق الزمالك في النهاية على عرض اتحاد جدة المغري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على كل ما يتردد حول وصول عروضًا للاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، للحصول على خدماتهم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي، يرغب في ضم طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأبيض ومنتخب مصر، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

أمير مرتضى نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن تمسك الزمالك بلاعبيه.

قوام الفريق الأساسي ليس للبيع اياً كانت المغريات ،الصفقة الأهم الموسم القادم هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين،امر طبيعي تلقى عروض لنجوم الفريق،نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) July 10, 2019

وجاء نص تغريدته كالآتي:

"قوام الفريق الأساسي ليس للبيع اياً كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم القادم هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين، أمر طبيعي تلقى عروض لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف، ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".

يأتي ذلك تمسكًا من جانب الزمالك بلاعبيه الأساسيين، من أجل استمرار المنافسة على البطولات الموسم المقبل.