طارق حامد: الاتحاد حرمني من "حلمي" .. وهذا موقفي من الانتقال إلى الأهلي!

طارق حامد يكشف عن رأيه في انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد

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كشف طارق حامد لاعب وسط نادي ضمك عن رأيه في استغناء نادي الاتحاد عن خدماته، متحدثًا عن العروض التي وصلت له مؤخرًا من أجل التعاقد معه.

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نادي الاتحاد قرر الاستغناء عن خدمات طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

وقال حامد خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "سعيد بإسهامي في تأهل الاتحاد إلى كأس العالم للأندية بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي، ولكن كنت أتمنى المشاركة معه في هذه البطولة لأنها هي الوحيدة التي تنقصني في مسيرتي".

وأوضح طارق حامد: "شاركت في مختلف البطولات مع الأندية، وأيضًا لعبت مع المنتخب المصري في كأس العالم، ولم يتبق لي إلا المشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن هذا الأمر لم يحبطني".

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وتحدث طارق حامد عن حظوظ الاتحاد في كأس العالم للأندية، حيث أكد على أن النمور يمتلكون الحظوظ للتتويج بمونديال الأندية، بعد أن أتم صفقات قوية والبطولة ستقام على أرضه وبين جماهيره.

ما هو موقف طارق حامد من الانتقال إلى الأهلي؟ ورأيه في المفاوضات مع صلاح؟

أكد طارق حامد على أنه لم يتلق أي عروض من النادي الأهلي المصري، حيث قال: "الزمالك بيتي وأنا زملكاوي مع احترامي الكبير للنادي الأهلي وجماهيره، ولكن أتمنى أن أنهي مسيرتي داخل القلعة البيضاء.

وعن مفاوضات محمد صلاح قال حامد: "لعبت بجواره في منتخب مصر، وهو لاعب كبير وأتمنى انتقاله إلى الاتحاد لأن جمهوره يستحق لاعبًا كبيرًا مثل صلاح.

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