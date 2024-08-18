"النصر لن يفوز حتى لو تعاقد مع ميسي" .. طارق التائب يكشف سر تفوق الهلال على جاره

الهلال واصل انتصاراته في الديربي وتُوج بالسوبر

كشف طارق التائب سر تفوق ناديه السابق، الهلال، على جاره النصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن العالمي لن يستطيع الفوز حتى لو تعاقد مع ليونيل ميسي.

النصر خسر مجددًا أمام الهلال بسقوطه في نهائي كأس السوبر السعودي 4-1 رغم تقدمه في الشوط الأول بهدف كريستيانو رونالدو، وقد أكد التائب أن التفوق الذهني والثقة هي سر تفوق الزعيم الدائم على جاره.

وأضاف خلال حضوره في "بودكاست" دكة "الهلال متفوق ذهنيًا على النصر، ولذا نثق دومًا في فوزه عليه، النصر لن يستطيع الفوز عليه حتى لو تعاقد مع ميسي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجم الليبي أوضح أن الهلال يعطي أي لاعب ينضم له ثقة كبيرة ويصقل شخصيته ويجعلها أقوى، مشيدًا بالتعامل الإداري والإنساني والمالي للنادي مع لاعبيه، ومشددًا على أن اللاعب الذي لا يشعر بارتباط وثيق بالهلال عقب رحيله عنه يُعاني من مشكلة ما في شخصيته.

وعن أزمة الموسم المعنونة باحتراف سعود عبد الحميد، قال التائب "أنا أشجع رحيل اللاعبين السعوديين إلى أوروبا، الاحتراف أصبح أسهل كثيرًا من زمننا الآن، سعود وفيصل الغامدي وفراس البريكان خروجهم للاحتراف أفضل كثيرًا لأنه سيحسن من قدراتهم كثيرًا وسيقدمون إضافة كبيرة للمنتخب السعودي المقبل على تحديات ضخمة".

وأتم حديثه عن الهلال بالإشارة إلى أنه متعلق به أكثر من أي نادٍ آخر لعب له، رغم أنه لعب لـ12 نادٍ، ومشيرًا إلى أن أولاده جميعًا يُشجعونه ويشعرون بالانتماء له.