"طارد ميشايل في الملعب" .. جيسوس يبرر تصرفه الجنوني مع نجم الهلال

تصريحات جورج جيسوس بعد فوز الهلال على الاتفاق

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علق البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، على لقطته المثيرة للجدل، مع النجم البرازيلي ميشايل، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الاتفاق.

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وانتشرت لقطة لجيسوس، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو يصرخ في ميشايل، ويقوم بالركض خلفه، خلال المباراة التي فاز فيها الهلال (2-0) على الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

واعتبر المدير الفني البرتغالي في كلمته بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة، والتي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن لقطته مع النجم البرازيلي، طبيعية للغاية.

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وقال جيسوس: "ردة الفعل التي قمت بها على ميشايل، هي طبيعية؛ وتهدف إلى تحفيز اللاعب، من أجل تصحيح الأخطاء التي قد يرتكبها".

وبرر جورج جيسوس، تصرفاته المثيرة للجدل خلال المباريات، والتي ظهرت أكثر من مرة مع عديد اللاعبين، بقوله: "أنا أعيش اللحظة".

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي، يستعد لمواجهة الاتحاد "المتصدر"، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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