ضيق في التنفس .. موسيماني يتعرض لوعكة صحية طارئة!

موسيماني يدخل المستشفى

تعرض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي لوعكة صحية طارئة، وذلك قبل مباراة فريقه أمام عجمان بالدوري الإماراتي.

موسيماني الذي كان يتولى تدريب الأهلي السعودي الموسم الماضي، يقود حاليًا فريق الوحدة، وسط بعض الأنباء التي تؤكد على أنه اقترب من الرحيل عن النادي.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن موسيماني غاب عن تدريبات الوحدة الأخيرة بسبب المرض، حيث تعرض لوعكة صحية أدت إلى إصابته بضيق في التنفس، استدعى دخوله إلى أحد مستشفيات أبو ظبي لتلقي العلاج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقاد تدريبات الوحدة المدرب المساعد ماهر دافيدز خلال اليومين الماضيين، حيث سيتم حسم موقفه من قيادة الفريق أمام عجمان، بناءً على تحسن حالته الصحية.

الوحدة لعب 6 مباريات في الدوري الإماراتي ويحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، حيث تعرض الفريق للهزيمة في 3 مواجهات.