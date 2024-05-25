ضيف شرف والعارضة عاندته .. إيرلينج هالاند يواصل الإحباط بمواجهة مانشستر سيتي ويونايتد!

هالاند يواصل تقديم أقل مستوياته مع مانشستر سيتي!

شارك النجم النرويجي إيرلينج هالاند في خسارة فريقه مانشستر سيتي ضد غريمه مانشستر يونايتد، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

هالاند كان ضيف شرف في المباراة التي خسرها مانشستر سيتي، حيث لم يظهر بالمستوى المنتظر منه، وكان بعيدًا عن مستواه، ليواصل مسلسل تراجعه.

ضيف شرف والعارضة عاندته

ظهر هالاند بمستوى أكثر من المتواضع خلال الشوط الأول من المباراة، حيث لم يسدد أي كرة على مرمى مانشستر يونايتد.

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واستغل إيرلينج كرة عرضية أرضية من زميله دوكو، ليسددها بقدمه اليسرى صاروخية ولكنها ارتطمت في العارضة بالدقيقة 55، بالوقت الذي يتقدم فيه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

وتعرض هالاند للإعاقة داخل منطقة الجزاء من كوبي مانيو، في الدقيقة 75 من زمن المباراة، حيث استحق ركلة جزاء ولكن الحكم رفض احتسابها.

ماذا قدم هالاند أمام مانشستر يونايتد؟

لعب هالاند 90 دقيقة، سدد الكرة مرتين خارج المرمى، ولم يسدد أي كرة على المرمى، وضرب العارضة مرة واحدة، ولمس الكرة طوال المباراة 21 مرة فقط!

مرر هالاند الكرة 13 مرة منهم 9 بشكل صحيح، بدقة وصلت إلى 69%، وشارك في 4 التحامات، فاز في 2 منهم، وخسر الاستحواذ 7 مرات، كما وقع في التسلل مرة واحدة.

أرقام المهاجم النرويجي كانت سلبية للغاية، لم يقدم أي إضافة هجومية تذكر، حيث كان مثل مدافعي مانشستر يونايتد في المباراة!