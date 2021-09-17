ضمك والشباب: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ضمك والشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

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ضمك 0 × 0 الشباب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ضمك - الشباب الجمعة 17 سبتمبر2021،

17 صفر 1443،

18:45 السعودية، 17:45 مصر شاهد VIP مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

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63' محاولات من الطرفين لتسجيل الهدف الأول.

56' أوووووووووووووووه فرصة خطيرة للشباب، وتسديدة قوية من حسين آل منصر، واصل زغبة تألقه وتصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية.

50' مرور خمس دقائق من الشوط الثاني الهادئ حتى الآن.

46' والآن مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة..

45+3' نهاية الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي.

43' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

39' أوووووووووووه مصطفى زغبة يتألق ويتصدى لركة جزاء الشباب، التي تقدم لها بانيجا في منتصف المرمى.

36' أووووووووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء للشباب، بعد عرضية من الجانب الأيمن لعبها بانيجا وارتطمت بيد مدافع ضمك، واحتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو.

30' مرور نصف ساعة من المباراة، التي لا ينقصها إلا الأهداف.

23' أوووووووووووووووووه أخطر فرص اللقاء من نصيب ضمك حتى الآن، عرضية من الجانب الأيمن قابلها منصور الحمزي بتسديدة قوية ولكن فواز القرني يتألق ويبعد الكرة إلى ركنية.

20' محاولات من الجانبين ومباراة مثيرة للغاية.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الاول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

10' أوووووووووووووووه مباراة مثيرة، والرد السريع من ضمك، هجمة قادها الهلال العربي سوداني، وأرسل عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى زيلايا الذي سدد تسديدة قوية ولكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

9' طوفان هجمات الشباب يستمر، وعرضية من الجانب الأيسر، قابلها كارلوس بتسديدة ولكنها مرت بجوار المرمى.

7' أوووووووه فرصة خطيرة للشباب، عرضية من الجانب الأيمن قابلها كارلوس جونيور برأسية ولكنها مرت بسلام.

5' توقف المباراة إصابة عبد الله هوساوي لاعب ضمك

1' بداية المباراة...

تشكيل ضمك:

التشكيل| 4-2-3-1

مصطفى زغبة

عبد الله العمار - سيرجيو فيتور - فاروق شافعي - عبد الله هوساوي

وليد العنزي - عبد العزيز مجرشي

منصور حمزي - ميجو كاكتاس - هلال عربي سوداني

زيلايا

تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-2-3-1

فواز القرني

متعب الحربي - إيجور - أحمد شراحيلي - فواز الصقور

حسين آل منصر - ألفريد ندياي

كارلوس جونيور - إيفير بانيجا - عبد الله الجوعي

أوديون إيجالو

الشباب بدأ الموسم بشكل متذبذب، ولم يتذوق طعم الانتصار فيه إلا مرة وحيدة وكانت في آخر مبارياته أمام الحزم، وسيسعى لمواصلة الانتصارات للعودة إلى الطريق الصحيح ومصالحة جماهيره.

على الجانب الآخر، ضمك هذا الموسم، حاله عكس الشباب تمامًا، ويقدم مستويات جيدة جعلته في المركز الخامس، بعد جمع سبع نقاط في أربع مباريات.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الشباب وضمك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.