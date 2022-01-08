ضمك ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة

النصر 0 × 0 ضمك

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تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبدلله

منصور الشمري - فونيس موري - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبدلله الخيبري - علي الحسن

أيمن يحيى - أندرسون تاليسكا - خالد الغنام

عبد الفتاح آدم

تشكيل ضمك:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد المحاسنة

عبد الله العمار – حسن الشمراني - إبراهيم النخلي - هلال سوداني.

عبد العزيز مجرشي – فيليب أوجوستو

بدر منشي – ميخو ساكتاش – منصور حمزي

مازن أبو شرارة

كانت بداية نادي ضمك لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم رائعة، حيث نافس بقوة على الصدارة في الجولات الأولى، لكنه تراجع في الأسابيع الأخيرة بالتعادل مع الفتح والباطن على التوالي والخسارة من التعاون بثلاثة أهدافٍ دون رد في الجولة الأخيرة، فتراجع للمركز الرابع.

سيسعى النصر في المباراة لاستكمال سلسلة الانتصارات التي بدأت بالفوز بالديربي على الهلال ثم الانتصار على الحزم والفتح، والتي كان من شأنها أن ترفع رصيد العالمي إلى 26 نقطة في المركز الثالث وتدخله دائرة المنافسة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر وضمك، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز.