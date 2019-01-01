ضمك السعودي يستهدف التعاقد مع سمير نصري

تم تداول أسم اللاعب الفرنسي كثيرًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن سعي إدارة نادي ضمك السعودي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي المخضرم سمير نصري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب التقارير فأن نادي ضمك تواصل مع ممثلي الفرنسي سمير نصري، صانع ألعاب فريق أندرلخت البلجيكي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتم تداول أسم اللاعب الفرنسي كثيرًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي واقترابه من الدوري السعودي إلا أن المفاوضات لم تتم.

وتم عرض اللاعب الذي مثَّل أرسنال، ومانشستر سيتي الإنجليزيين، مع لاعبين آخرين على الإدارة، التي أبدت اهتمامًا بخدماته.

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رغبة إدارة ضمك تأتي بعد إنهاء عقد الإيفواري كواكو أوبين، المدافع، بتوصية من المدير الفني الجزائري نور الدين زكري.

يُذكر أن نادي ضمك يحتل حاليًا المركز الأخير بالدوري السعودي برصيد 4 نقاط فقط جمعهم من 10 مباريات.