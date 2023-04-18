ضعف الراتب وتدريب كريستيانو رونالدو .. خورخي سامباولي يرفض إغراءات النصر بسبب "كلمة"

المدرب الثالث الذي يُعلَن رفضه للنصر

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بعد أنطونيو محمد وأنجين فيرات، كُشف اليوم الثلاثاء عن رفض مدرب ثالث تدريب النصر وهو الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي وقع مؤخرًا عقدًا مع فلامنجو البرازيلي.

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الصحفي مارتين ليبرمان أكد عبر حسابه على تويتر أن النصر تواصل مع سامباولي يوم الجمعة الماضي وقدم له عرضًا مغريًا لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي رودي جارسيا الذي أقيل الأسبوع الماضي بسبب خلافاته مع اللاعبين وتراجع النتائج.

وأوضح ليبرمان أن سامباولي رفض العرض النصراوي رغم ما حمله من إغراءات تمثلت بتدريب النجم كريستيانو رونالدو وحصوله على ما يزيد عن 9 ملايين دولار سنويًا، وهو ما يُمثل ضعف راتبه مع فلامنجو والمقدر بـ4.5 مليون دولار.

ويعود سبب رفض مدرب إشبيلية السابق للعرض النصراوي إلى كلمة، حيث أبلغ سامباولي المسؤولين النصراويين بأنه منح بالفعل كلمته بالموافقة على عرض فلامنجو لتدريبه قبل 6 ساعات فقط من عرضهم، وأنه يستعد للسفر إلى البرازيل يوم السبت لتوقيع العقد وبدء المهمة.

يُشار إلى أن دائرة المرشحين لتدريب النصر تضم العديد من الأسماء أبرزها زين الدين زيدان وجوزيه مورينيو.

Shahid