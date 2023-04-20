ضعف الدوري الإنجليزي.. كم حصل مايكل أوليفر لإدارته مباراة الهلال والنصر؟

حصل الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر على مبلغ كبير نظير إدارته ديربي الرياض بين الهلال والنصر، يوازي ضعف ما يحصل عليه لإدارة مباراة في الدوري الإنجليزي.
وأدار مايكل أوليفر مباراة ديربي الرياض في الدوري السعودي يوم الثلاثاء الماضي والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد بحضور البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر.
وذكرت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن الحكم الإنجليزي حصل على 3 آلاف جنيه إسترليني نظير تحكيمه المباراة، التي سافر إليها على درجة رجال الأعمال وليس درجة اقتصادية عادية.لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
وبحسب الصحيفة الإنجليزية فإن أوليفر، الحكم الدولي يحصل على نصف ما تقاضاه لإدارة ديربي الرياض في حالة إدارته مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج".
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- مدريد يعاني من أجل الأبطال وبرشلونة لن يتوج باللقب .. ترتيب "لا ليجا" بعد كأس العالم
- غاب رفيقه فغابت الأهداف .. روبرت ليفاندوفسكي هداف صغار القوم!
- صلاح وبنزيما ونجم برشلونة المُعار .. مسلمون لم يمنعهم رمضان من التألق في أوروبا!
- حتى لو أضاع ركلة جزاء .. هالاند "تريمنتور" دوري الأبطال ينتقم من بايرن ميونخ!
- هل يطرده القانون السعودي؟ .. العقوبات المنتظرة على رونالدو بعد "الحركة المشينة"