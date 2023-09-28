ضريبة التوقيع للهلال .. الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا تجاه الربيعي

تعرف على قرار إدارة الأهلي بشأن الربيعي

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وقاد الربيعي الأهلي الموسم الماضي للصعود إلى دوري روشن للمحترفين مرة أخرى، بعد أن حقق الفريق لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

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اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا مفاجئًا تجاه الحارس الدولي محمد الربيعي، بعدما وقع على عقود انتقاله إلى صفوف نادي الهلال خلال الفترة الماضية، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الأهلي قرر استبعاد الربيعي ن التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين، بقرار فني تم إبلاغ الحارس به من جانب الجهاز الإداري، دون اجتماع مع المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق.

وأضافت الصحيفة أن المقربون من الربيعي أبدوا استغرابهم من رفض إدارة الأهلي بيع الفترة الأخيرة المتبقية من عقد الحارس لنادي الهلال، خاصة وأنها لا ترغب في الاستفادة من خدماته ومعاقبته بالاستبعاد.

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وجاء سبب عدم بيع المدة المتبقية من عقد الربيعي هو سبب رفض نادي الهلال إعارة مصعب الجوير أو محمد كنو للراقي، الأمر الذي دفع الإدارة لرفض انتقال الربيعي إلى الزعيم.

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