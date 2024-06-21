النجم الأرجنتيني يحتفي بهدفه الأول في كوبا أمريكا

كشف خوليان ألفاريز، لاعب منتخب الأرجنتين، السبب وراء الخدش الذي ظهر على رقبته، عقب مباراة فريقه أمام كندا في "كوبا أمريكا 2024".

وقاد ألفاريز منتخب راقصي التانجو للفوز على كندا (2-0)، فجر الجمعة، في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة حاليًا.

وأوضح ألفاريز في برنامج "TyC Sports": "أعتقد أن هذا الجرح كان بسبب لعبة مشتركة مع مدافعي كندا في الدقائق الأخيرة من المباراة".

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وأضاف: "لا أعرف هل كان بسبب كرة هوائية مشتركة أم ماذا، لكنها تسببت في هذا الخدش بالنهاية".

وتابع ألفاريز: "لقد ضربوني من جميع الجهات، لكن هذا جزء من اللعبة. في بعض الأحيان يتعين علينا القتال، والشيء المهم هو أن نفوز".

وسجل ألفاريز هدفه الدولي الثامن، خلال 32 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، وهو هدفه الأول في بطولة كوبا أمريكا، بعدما شارك في مباراة وحيدة فقط بالمسابقة، خلال فوز الأرجنتين (4-1) على بوليفيا، في النسخة الماضية.