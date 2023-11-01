ضربتين قويتين قبل لقاء الشباب .. الاتحاد يواصل المعاناة!

الاتحاد يعاني قبل كلاسيكو الشباب

SHAHID

يستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة الشباب في بطولة دوري روشن السعودي، ولكن العميد تلقى ضربتين قويتين قبل تلك المباراة المرتقبة.

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ويستضيف الشباب نظيره الاتحاد مساء الجمعة، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وشهدت تدريبات نادي الاتحاد استمرار غياب النجم البرازيلي إيجور كورونادو، بسبب الوعكة الصحية التي يعاني منها منذ أيام، ولم يتحدد موقفه من لقاء الشباب.

وعلى جانب آخر، أشار الإعلامي أحمد ميماتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن البرازيلي فابينيو لن يستطيع المشاركة في مباراة الشباب، ليتأكد غيابه.

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واستفاق الاتحاد في مباراته الأخيرة ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث حقق الفوز على الفيحاء بثلاثية نظيفة، بعد سلسلة تعثرات في دوري روشن السعودي.

SHAHID