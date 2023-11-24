ضربة موجعة .. الألم يعود لنجم برشلونة ويغيب عن مباراة فاييكانو

اللاعب كان متوقع مشاركته أمام رايو فاييكانو...

ازداد موقف فريق برشلونة، صعوبة في مباراة رايو فاييكانو المرتقبة، بعد تأكد غياب حارس الفريق مارك أندريه تير شتيجن، بسبب الإصابة التي لحقت به في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب رايو فاييكانو، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، عصر يوم غد السبت.

ويعاني برشلونة من غياب الثنائي جافي، وسيرجي روبيرتو، بعد إصابتهم الأخيرة وبحسب التقارير الصحفية انضم لهم الحارس تير شتيجن، وتأكد غيابه عن اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان تير شتيجن، قد غادر معسكر منتخب بلاده في الأسبوع الماضي، بسبب شعوره ببعض الآلام في أسفل الظهر، وكان من المتوقع أن يشارك في مباراة برشلونة القادمة بشكل طبيعي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الحارس صاحب الـ 31 عامًا، لازال يشعر ببعض الآلام التي جعلت الجهاز الفني لفريقه، يقرر عدم الاعتماد عليه في مباراة فاييكانو القادمة.