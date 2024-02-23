ضربة موجعة .. غياب نجم النصر عن الديربي المرتقب أمام الشباب

التعثر ممنوع لنادي النصر في صراع التتويج بالدوري..

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضربة موجعة، قبل ديربي الرياض المرتقب أمام الشباب، ضمن منافسات دوري رشن السعودي للمحترفين.

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النصر يحل ضيفًا على الشباب، في الثامنة من مساء يوم الأحد - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الجمعة، تأكد غياب الظهير الأيمن سلطان الغنام، عن الفريق النصراوي، في ديربي الرياض المرتقب.

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الصحيفة كشفت عن أن الإسباني ديفيد ماركيز، طبيب نادي النصر، أعطى المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو؛ تقريرًا يفيد بأن الغنام، يحتاج إلى مواصلة عملية التأهيل من الإصابة التي يُعاني منها، حتى يوم الإثنين القادم.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 49 نقطة من 20 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن نادي الهلال "المتصدر".

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