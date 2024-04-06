ضربة موجعة للنصر قبل لقاء الهلال .. وكاسترو يستسلم للأمر الواقع!

نجم النصر يغادر معسكر الديربي في أبها

قرر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، استبعاد سامي النجعي لاعب الفريق من معسكر العالمي استعدادًا لمواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي.

ويستعد النصر لديربي سعودي مثير أمام غريمه الأزلي الهلال، الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، غياب سامي النجعي، لاعب وسط فريق النصر، عن مواجهة الهلال، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

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وكان النجعي تعرض للإصابة خلال مباراة النصر أمام ضمك، أمس الجمعة، والتي انتهت بفوز العالمي (1-0) ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كاسترو سمح بمغادرة النجعي معسكر النصر في أبها وقرر إعادته إلى الرياض للكشف بالأشعة على موضع إصابته ومعرفة درجة التمزق ومدة غيابه عن الملاعب، بينما سيقوم بتجهيز البديل من أجل موقعة الهلال المرتقبة.

ويشارك الهلال في السوبر السعودي هذا العام بعد الفوز بلقب كأس الملك 2023، أما النصر فتأهل باعتباره وصيف الدوري السعودي الموسم الماضي.