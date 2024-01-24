"ضربة في مقتل".. دليل جديد يدمر براءة برشلونة بقضية نيجريرا!

البارسا يواجه اتهامات بمنح أموال سرية إلى الحكام

فجر الصحفي الإسباني رامون ألفاريز، مفاجأة من العيار الثقيل، فيما يتعلق بأحداث قضية نيجريرا التي يتهم فيها النادي الكتالوني بدفع رشاوي إلى إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وأكد رامون في تغريدة عبر حسابه بمنصة (X) "تويتر سابقًا"، أن الوثيقة التي تعتمد عليها وسائل الإعلام الإسبانية بشأن براءة برشلونة في قضية نيجريرا، هي وثيقة من وزارة الخزانة بتاريخ 23 مارس الماضي وليست نتيجة تحقيقات القاضي نهائيًا.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، قد أكدت أن القاضي خواكين أجيري الذي يحكم في قضية نيجريرا، وصل إلى نتيجة قاطعة بعد سلسلة من التحقيقات، وهي أن برشلونة غير متورط في شراء الحكام، أو التلاعب في النتائج أو أي شيء من هذا القبيل.

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واستندت "سبورت" في تقريرها، إلى الوثيقة التي قدمتها شبكة "كوب"، زاعمة أن القاضي سيحقق في هذه القضية فقط لأنه يرى بعض الجرائم الضريبية ولكن ليس الفساد الرياضي، حيث توضح أنه لا يمكن إثبات أن برشلونة توقف عن دفع رواتب إنريكيز نيجريرا في اللحظة التي تنحى فيها عن منصب نائب رئيس اتحاد الحكام.

وما يؤكد صدق ادعاء الصحفي الإسباني، أن صحيفة "سبورت" قامت خلال الدقائق الماضية، بحذف الخبر الأصلي الذي يبرئ برشلونة، بعد أن تلقت هجومًا شرسًا بسبب عدم صدق المعلومات التي نشرتها وضعف المصدر المستندة إليه.

وزعم الصحفي في "ماركا" أن برشلونة هو من قام بتسريب تلك المزاعم بشأن نهاية القضية، لاحتمال دخوله في مفاوضات على عقد مهم، موضحًا أن هذا هو التفسير الوحيد لما حدث من "سبورت".

يذكر أن برشلونة يواجه اتهامات بمنح أموال سرية إلى الحكام، من خلال تمويل شركة لإنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا، من أجل التلاعب بنتائج المباريات.