ضربة مزدوجة للهلال .. الاتحاد يتفاوض مع الشباب على صفقة تبادلية ضخمة

واحدة من أهم الصفقات التبادلية إذا تمت!

دخل نادي الاتحاد، في مفاوضات مكثفة مع الشباب؛ لحسم صفقة تبادلية ضخمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد تعاقد مع 4 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، وهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، بالإضافة إلى متوسط الميدان السعودي سلطان الفرحان.

ووفقًا للإعلامي الرياضي منار شاهين، رفض العميد الاتحادي، "الاستغناء" عن جناحه الدولي عبد الرحمن العبود، إلى أي فريق كبير في المملكة؛ في إشارة إلى الهلال أو النصر، بعد أن أبديا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد معه.

وكشف شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن رغبة الاتحاد، في نقل العبود، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال الصيف الحالي.

وأعلن الإعلامي الرياضي، تفاوض الاتحاد مع الليث الشبابي، لـ"مقايضة" العبود، بالمدافع حسان تمبكتي، ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

وأوضح منار شاهين، أنه في حال موافقة الشباب، سيذهب تمبكتي إلى الاتحاد، لمدة موسم على سبيل الإعارة؛ لتكون ضربة جديدة إلى نادي الهلال، الذي يرغب هو الآخر، في التعاقد مع اللاعب.

الشباب رفض في وقتٍ سابق، عروضًا مالية ضخمة، للتخلي عن تمبكتي، في الوقت الذي يبحث فيه الهلال والاتحاد، عن قلوب دفاع جديدة، بدلًا من الثنائي المصاب "الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والمصري أحمد حجازي"، على التوالي.