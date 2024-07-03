ضربة مزدوجة .. الاتحاد الآسيوي يصدم النصر بـ"قرار نهائي"!

النصر يستعد للمشاركة في "النخبة الآسيوية"..

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "قراره"؛ بعد الاستئناف المقدّم من نادي النصر السعودي، ضد عقوبة إيقاف الإسباني إيمريك لابورت وأيمن يحيى، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد الآسيوي قرر في وقتٍ سابق، إيقاف لابورت ويحيى "3 مباريات"، بعد طرديهما في مباراتي النصر ضد نادي العين الإماراتي، في ذهاب وإياب ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلن بدر بالعبيد، الإعلامي الرياضي المختص في شؤون الاتحاد الآسيوي، مساء اليوم الأربعاء، رفض استئناف النصر ضد عقوبة إيقاف لابورت ويحيى.

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بالعبيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الاتحاد الآسيوي أيّد عقوبة ثنائي النصر؛ حيث من المقرر أن يغيب النجم الإسباني، عن أول مباراتين في النسخة الجديدة من بطولة "النخبة الآسيوية"، بعد أن تم إيقافه في لقاء إياب ربع نهائي دوري الأبطال، الموسم الرياضي الماضي.

أما عقوبة إيقاف الدولي السعودي أيمن يحيى لمدة 3 مباريات؛ ستطبق جميعها في النسخة الجديدة من بطولة "النخبة الآسيوية"، للموسم الرياضي 2024-2025.

وأشار بالعبيد، إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ألزم نادي النصر، بتحمل التكاليف المالية والقانونية لـ"الاستئناف"، والذي تم رفضه بشكل رسمي.