"ضربة للصفقة في أمتارها الأخيرة" .. الشباب مهدد بخسارة نجم بنفيكا!

ماذا حدث بعد اتفاق الشباب مع جناح بنفيكا؟

تواجه إدارة نادي الشباب، صدمة من لجنة الاستقطابات، حول صفقة البرتغالي رافا سيلفا، جناح فريق الكرة بنادي بنفيكا البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

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وأفادت تقارير بأن إدارة الشباب توصلت لاتفاق مع جناح بنفيكا، رافا سيلفا، للانتقال إلى دوري روشن السعودي، من بوابة الليوث، لمدة ثلاثة مواسم، في انتظار موافقة برنامج الاستقطاب على إتمام الصفقة بشكل رسمي.

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وذكرت مصادر لقنوات الكأس القطرية، أن صفقة البرتغالي رافا سيلفا تتجه إلى الفشل؛ بسبب عدم تلقي الإدارة الشبابية موافقة رسمية من لجنة الاستقطابات في رابطة دوري المحترفين السعودي، حتى اللحظة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الجناح البرتغالي مع بنفيكا، في ختام الموسم الجاري، فيما خاض اللاعب 52 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة.

ومع تبقي جولة على نهاية الموسم، يحتل الشباب المركز التاسع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 41 نقطة من 33 مباراة، فيما يستعد لملاقاة الفتح، على ملعب الشباب، يوم الإثنين المقبل.

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يذكر أن إدارة الشباب تواصلت أيضًا، مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، الهداف التاريخي لنادي السد، والذي كشف عن اقترابه من الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، بعد تلقيه عرضين سعوديين، فور إعلان رحيله عن صفوف الزعيم القطري.

SHAHID