ضربة لدفاع مانشستر يونايتد.. بايلي يغيب لخمسة أشهر

إصابة المدافع تكلف صفوف الشياطين الحمر كثيراً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد غياب مدافعه إريك بايلي لفترة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر.

يأتي ذلك بسبب خضوعه لجراحة في الركبة، استمراراً لمعاناة المدافع الإيفواري الدولي مع الإصابات.

وقال سولشار:"إريك أجرى جراحة وسيغيب لأربعة أو خمسة أشهر".

وأضاف:"نتمنى أن يعود إلينا قبل وقت الكريسماس".

وتعرض بايلي للإصابة تلك المباراة خلال مباراة ودية ضد توتنهام هوتسبر في شانجهاي، تلك التي انتهت بفوز الشياطين الحمر 1-0.

يذكر أن مانشستر يونايتد يقترب من هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، حيث باتت خياراته الآن قاصرة على فيكتور لينديلوف وفيل جونز وكريس سمولينج وماركوس روخو.