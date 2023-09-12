ضربة قوية لبرشلونة .. جوندوجان يغادر مصابًا أمام فرنسا!

أزمة جديدة أمام تشافي

أنباء سيئة تلقاها نادي برشلونة الإسباني، بعد تعرض لاعبه إلكاي جوندوجان للإصابة خلال مشاركته مع ألمانيا ضد فرنسا بالتوقف الدولي.

ألمانيا تلعب مساء اليوم، الثلاثاء، وديًا أمام فرنسا، وهي المباراة التي غادرها جوندوجان بشكل مبكر بسبب آلام في الظهر بعد سقوطه بطريقة سيئة على عشب الملعب.

جوندوجان تم تبديله في الدقيقة 25 من المباراة وتوجه إلى غرفة خلع الملابس وهو يبكي، وسط مخاوف حول معاناته من مشكلة قوية في أسفل الظهر قد تبعده عن برشلونة لفترة طويلة.

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وتمثل هذه الأنباء صدمة قوية لبرشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز، بسبب استعداد الفريق لمواجهة أنتويرب في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا من دون نجمه الشاب بيدري، ولذلك غياب جوندوجان سيُزيد من مشاكل خط الوسط.

يذكر أن الدولي الألماني البالغ من العمر 32 سنة انضم لبرشلونة هذا الصيف من برشلونة في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي، ولعب حتى الآن 4 مباريات بقميص الفريق وصنع هدفين.