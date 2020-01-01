Super Cup

ضربة قوية لأتلتيكو مدريد قبل ديربي نهائي السوبر

التعليقات()
Getty
إصابة كوكي قد تمنعه من المشاركة أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن متوسط ميدان أتلتيكو مدريد كوكي سيغيب عن المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني أمام الجار ريال مدريد.

وكان أتلتيكو مدريد قد تغلب على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي البطولة مساء أمس ليضرب موعدًا مع ريال مدريد مساء الأحد.

اختيارات المحررين

وبعد نزوله بديلًا مع بداية شوط المباراة الثاني وتسجيل الهدف الأول للروخيبلانكوس، غادر كوكي الملعب سريعًا بسبب شعوره ببعض الانزعاجات.

وصباح اليوم، أصدر أتلتيكو مدريد بيانًا يفيد بحالة كوكي بعد تشخيصها حيث تبين أنه يعاني من إصابة على مستوى عضلات الفخذ الأيمن.

وأضاف البيان أن الفحوصات الأولية أشارت إلى إجهاد في أوتار العضلية للفخذ الأيمن، الأمر الذي سيتم تقييمه من جديد بعد عودة اللاعب إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيحتاج كوكي إلى قسط من الراحة ما سيجعله يتغيب عن ديربي مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني مساء الأحد المقبل في المملكة العربية السعودية.

نهائي كأس السوبر الإسباني 2019، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والتاريخ

يذكر أن أتلتيكو مدريد بانتصاره على برشلونة أمس قد حقق الانتصار الأول على الفريق الكتالوني محليًا في عهد المدرب دييجو سيميوني.

 

إغلاق