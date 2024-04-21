ضربة قوية قبل الكلاسيكو.. الإصابة تضيع على برشلونة فرصة مالية ذهبية!

فرصة ثمينة تضيع على برشلونة...

زادت إصابة سيرجينو دست، لاعب برشلونة، والمعار إلى صفوف ايندهوفن الهولندي، خلال الموسم الحالي، من متاعب الفريق الكتالوني، ووضعته في أزمة جديدة.

وانضم الظهير الأمريكي، إلى صفوف ايندهوفن، على سبيل الإعارة مطلع الموسم الحالي، ولمدة موسم واحد، وتمكن خلال فترته في هولندا، من تقديم مستويات جيدة، جعلته هدفًا للعديد من الأندية.

وبسبب مستوى ديست صاحب الـ 23 عامًا، كانت إدارة برشلونة، تأمل أن تقوم ببيعه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بمبلغ كبير يساعد في حل الأزمة المالية للفريق الكتالوني، ولكن الإصابة كان لها رأي آخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نشر ايندهوفن، بيانًا رسميًا له صباح اليوم الأحد، كشف فيه عن تعرض اللاعب إلى إصابة على مستوى الركبة خلال مران الفريق يوم أمس السبت، ومن المحتمل غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وبهذا سيكون من الصعب على الفريق الكتالوني، بيع اللاعب بالطريقة أو المبلغ التي كان يستهدفها، خاصة وإن طالت فترة غيابه وعدم عودته للملاعب بشكل سريع، قبل نهاية الموسم الحالي.