فيديو | ضربة قوية.. أحد رجال الأمن يتسبب في إصابة نجم البرتغال بعد مواجهة تركيا!

ماذا حدث بعد نهاية مباراة البرتغال وتركيا؟

شهدت نهاية مباراة البرتغال ضد تركيا واقعة غريبة، بعدما تسبب أحد رجال الأمن في إصابة أحد نجوم المنتخب البرتغالي أثناء خروجه من الملعب.

وحقق المنتخب البرتغالي الفوز على نظيره التركي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة يورو 2024.

وأثناء خروج نجوم البرتغال من ملعب مباراة تركيا، اقتحم عدد من المشجعين الملعب من أجل التقاط بعض الصور مع كريستيانو رونالدو وبقية اللاعبين.

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وحاول رجال الأمن منع المشجعين من الاقتراب من النجوم، وفي الوقت الذي يتجه فيه أحد رجال الأمن إلى المشجعين، فقد توازنه وقام بعرقلة جونزالو راموس مهاجم البرتغال، ليسقطه أرضًا.

ونهض مهاجم البرتغال على الفور، ولكن ظهرت عليه علامات التأثر من تدخل رجل الأمن عليه بشكل مفاجئ.