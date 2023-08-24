ضربة قوية للنصر .. "الضمانات المالية" تتسبب في ضياع صفقة لا تعوض

صفقة "لا تعوض" ضاعت من نادي النصر

SHAHID

في مفاجأة من العيار الثقيل.. تسببت "الضمانات المالية"، في ضياع موهبة عالمية كبرى، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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النصر تعاقد مع 6 صفقات عالمية، خلال الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم المدافع الإسباني إيمريك لابورت، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، بالإضافة إلى ثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، وصانع الألعاب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، إلى جانب الجناح السنغالي ساديو ماني.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، توصلت الإدارة النصراوية، إلى اتفاق مع النجم الغاني محمد قدوس، جناح وصانع ألعاب نادي أياكس أمستردام الهولندي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

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وكشفت الشبكة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الصفقة توقفت؛ بسبب عدم حصول نادي النصر، الذي تحولت 75% من أسهمه إلى صندوق الاستثمارات السعودي، على "الضمانات المالية" اللازمة؛ لتمويل الصفقة.

المثير في الأمر أن قدوس أصبح قريبًا للغاية، في الوقت الحالي، من الانضمام إلى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، مقابل مبلغ يُقدر بـ41 مليون يورو تقريبًا.

محمد قدوس البالغ من العمر 23 سنة، بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية "رايت تو دريم" الغانية، قبل الانتقال إلى نوردشيلاند الدنماركي، ثم أياكس أمستردام في صيف 2020، واذي مثّله في 86 مباراة رسمية، مسجلًا 24 هدفًا وصانعًا 12 آخرين.

جدير بالذكر أن العملاق الإسباني برشلونة، كان قد طلب من النجم الغاني، الانتظار حتى الصيف القادم؛ لمحاولة التعاقد معه، نظرًا لصعوبة ضمه في العام الحالي، بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف.