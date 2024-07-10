"كانت ضربة قوية على الرأس" .. جريزمان يتعجب من قرار ديشان أمام إسبانيا

نجم فرنسا يشتكي بعد وداع فرنسا اليورو

أبدى أنطوان جريزمان، لاعب منتخب فرنسا، امتعاضه من قرار ديدييه ديشان مدرب الديوك الذي استبعده من التشكيلة الأساسية للفريق خلال مواجهة إسبانيا.

وودع منتخب فرنسا بطولة الأمم الأوروبية، بعد خسارته أمام إسبانيا (1-2)، أمس الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، من الدور نصف النهائي.

وذكرت شبكة "Stats Foot" الفرنسية، أن جريزمان، غاب عن تشكيلة فرنسا الأساسية في مباراة بمرحلة خروج المغلوب خلال بطولة كبرى، منذ مواجهة نيجيريا في 30 يونيو 2014، وذلك في كأس العالم بالبرازيل.

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وقال جريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "بدأت البطولة بشكل سيئ، لكن الغريب أنه عندما شعرت بتحسن تدريجي انتهى بي الأمر بالجلوس على مقاعد البدلاء!".

وأضاف: "حاولت بذل أقصى ما لدي في عدة مراكز مختلفة، وكان علي أن أتأقلم على ذلك لكني فوجئت بقرار ديدييه ديشان باستبعادي من التشكيل الأساسي أمام إسبانيا.. لكني سأعود مجددًا".

وتابع نجم أتلتيكو مدريد: "الجلوس على مقاعد البدلاء جزء من حياة أي لاعب كرة قدم، هناك لاعبون لم يشاركوا ولو دقيقة واحدة، لذا لن أكون الشخص الذي يشتكي".

وختم: "نحن جميعا غاضبون ونشعر بالحزن من الهزيمة، لقد كانت بمثابة ضربة قوية على الرأس، أعتقد أنهم كانوا أفضل منا. نندم كثيرًا على أول 20 دقيقة عندما كنا متقدمين في النتيجة".

وهذه ليست المرة الأولى في بطولة اليورو التي يستبعد فيها ديشان، النجم جريزمان من تشكيلة فرنسا التي خاض معها 84 مباراة متتالية كلاعب أساسي، حيث شارك كبديل لزميله نجولو كانتي في مباراة بولندا بدور المجموعات.