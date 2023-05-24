ضربة قانونية قاسية ضد النصر في معركة كنو الحاسمة

"فرصتك 0%"، هكذا وجّه القانوني عبدالله الشايع، ضربة كبرى إلى نادي النصر، في قضية مشاركة النجم الدولي محمد كنو، مع الهلال.
النصر طلب من مركز التحكيم الرياضي السعودي، الحصول على نقاط ديربي الرياض "كاملة"، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ بحجة مشاركة كنو مع الهلال، دون انتهاء فترة إيقافه "4 أشهر".
وكتب الشايع في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "من 2015 وأنا أتحدث في الأنظمة والقضايا الرياضية".
وأضاف القانوني: "بخصوص استئناف النصر، أمام مركز التحكيم الرياضي، للمطالبة بإثبات عدم أهلية مشاركة كنو، في المباراة المقامة بتاريخ 2022/12/26، فإني أرى بأن نسبة كسب العالمي له؛ هو 0٪".
جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "المتصدر".
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