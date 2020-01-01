ضربة قاصمة لبرشلونة.. إصابة قوية للونجليه!

صدمة كبيرة..

خرج كليمون لونجليه من مباراة فريقه برشلونة أمام أوساسونا بسبب الإصابة، في ضربة قاصمة لكتيبة المدرب رونالد كومان.

وفي أثناء تقدم برشلونة على أوساسونا في كامب نو بثلاثية نظيفة، تعرض لونجليه إلى تدخل عنيف أدى إلى خروجه من الملعب مصابًا وبدت علامات الألم على وجهه.

كارليس ألينا لاعب منتصف الملعب من حلّ بديلًا للونجليه في الدقيقة 67، ليشرح هذا التبديل حالة قائمة برشلونة بإصابة المدافع الفرنسي.

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في الأساس، يعاني برشلونة من غياب جيرارد بيكيه بسبب إصابة في الركبة ستبعده لمدة طويلة، مع غياب المدافع الشاب رونالد آراوخو للإصابة أيضًا.

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لذلك، فلا يتواجد فعليًا في قائمة كومان سوى لونجليه والمدافع الشاب مينجويزا في ظل ابتعاد صامويل أومتيتي التام لعدم قناعة المدرب به ولكثرة إصاباته.

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مع إصابة لونجليه التي يبدو أنها ستبعده طويلًا عن الملاعب، يصبح برشلونة بقلب دفاع واحد، ويوضع كومان في موقف لا يُحسد عليه لحل هذه الأزمة.

الصحف الإسبانية في وقت سابق تحدثت عن أن أولوية النادي الكتالوني في يناير هي التعاقد مع قلب دفاع، ويظل إيريك جارسيا هو الخيار الأول المرجو في كامب نو.

يذكر أن اسم شكودران موستافي قد طُرح أيضًا في حال عدم توصل إدارة البرسا لاتفاق مع نظيرتها في مانشستر سيتي بشأن جارسيا، ووقتها لن يُكلف مدافع آرسنال خزائن النادي سوى 6 ملايين يورو.