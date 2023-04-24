نبأ سيئ لبرشلونة وسعيد للهلال .. شريك النادي الكتالوني يصعب من عودة ليونيل ميسي!

يبدو أن العودة المنتظرة لن تُحسم قريبًا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن عودة ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة لن تكون قريبة كما توقعت جماهير النادي الكتالوني مؤخرًا بعد كل الأنباء التي تحدثت عن ذلك.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آرا" والتي أكدت أن المشكلة الأخيرة التي قد تجعل من عودة ميسي صعبة للغاية هو تصرف قام به أحد شركاء النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة جوان لابورتا كانت تعول على بيع نسبة جديدة من "بارسا ستديوز"، لأحد شركاء النادي من أجل تمويل الصفقة.

وسبق للنادي أن باع جزء كبير من "بارسا ستديوز"، لصالح شركتين مقابل حوالي 100 مليون يورو، وكان مستعدًا لبيع المزيد لهما، لكن كلاهما رفض.

جدير بالذكر أن عقد ميسي في باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وانضمامه لبرشلونة سيكون مجانيًا، لكن على النادي الكتالوني أن ينسق أموره المالية قبل ذلك فيما يتعلق بفاتورة الرواتب المرتفعة الحالية، وفي المقابل ربطت تقارير صحفية النجم الأرجنتيني بالانضمام إلى الهلال السعودي.