ضربة لفرنسا في اليورو وهدية لريال مدريد.. نجم باريس "الزجاجي" يقلق الجميع

الموسم انتهى بالنسبة له

ذكر نادي باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة لاعبه لوكاس هيرنانديز خلال مباراة بوروسيا دورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأفاد بيان باريس سان جيرمان بأن الإصابة هي على مستوى الرباط الصليبي للركبة، الذي أصيب بتمزق يجعل موسمه ينتهي بشكل واضح.

وأتى البيان كالتالي: "تعرض لوكاس هيرنانديز لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى بعد خروجه مصابًا خلال مباراة دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان".

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وأضاف: "وأكد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي تم إجراؤه اليوم التشخيص الذي أجراه أطباء النادي مساء الأربعاء".

كما ذكر البيان أنه "من المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة على أن يحسم تحديث آخر تاريخ العودة".

يذكر أن إصابة لوكاس هيرنانديز بات في حكم المؤكد أنها ستغيبه عن منتخب فرنسا في يورو 2024، ليتكرر الغياب الذي غابه عن فرنسا في المونديال الماضي.

كما أن الإصابة تأتي خيرًا لكل من بوروسيا دورتموند وريال مدريد، فسواء تأهل باريس إلى النهائي أو لا، فإن أحد هذين الناديين سيستفيد بالتأكيد من غياب لوكاس الطويل.