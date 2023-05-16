ضربة جديدة لميلان.. انتهى موسم إسماعيل بن ناصر!

الجزائري من ركائز الروسونيري

أعلن نادي ميلان مدة غياب الجزائري إسماعيل بن ناصر بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى الرباط الصليبي، والتي أنهت موسمه برفقة الروسونيري.

وكشف نادي ميلان أن غياب بن ناصر سيكون لمدة 6 أشهر، بعد إجراء الجراحة للتعافي من إصابة الرباط الصليبي بنجاح.

وقال ميلان في بيانه: "هذا الصباح في ليون، خضع إسماعيل بن ناصر للجراحة في ركبته اليمنى، تعافي الرباط الصليبي تم بنجاح من خلال الدكتور بيرتراند سونيري كوتيه بحضور رئيس الجهاز الطبي لميلان ستيفانو ماتزوني، مدة التعافي اللازمة هي على الأقل 6 أشهر".

كانت ضربة جديدة لميلان بانتهاء موسم الجزائري تمامًا، وذلك في مرحلة يسعى من خلالها الروسونيري لتدارك الهزيمة من إنتر ذهابًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومحاولة إنهاء الدوري الإيطالي بمقعد مؤهل إلى البطولة ذاتها الموسم المقبل.

بل إن بن ناصر سيغيب على أقل تقدير عن أول 3 أشهر من الموسم المقبل رفقة ميلان، لذلك فإن كتيبة ستيفانو بيولي ستبحث عن خيارات لسد تلك الخانة في الميركاتو.