ضربة جديدة لمورينيو.. الكشف عن إصابة بيرجواين

الإصابات تواصل ضرب مورينيو وتوتنهام والضحية هذه المرة الوافد الجديد بيرجواين

كشف نادي توتنهام رسميًا عن تفاصيل إصابة الوافد الجديد الدولي الهولندي ستيفن بيرجوين، والذي سيضاف إلى قائمة المصابين من السبيرز.

وكان النجم الهولندي القادم من بي إس في أيندهوفن خلال الميركاتو الشتوي الماضي قد تعرض لإصابة في مباراة فريقه أمام بيرنلي مساء السبت الماضي.

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ولم يكن فقدان النقطتين ومواصلة النتائج السلبية لتوتنهام هي الأزمة الوحيدة التي عانى منها النادي ومدربه جوزيه مورينيو بنهاية أمسية السبت.

حيث أضيف اسم بيرجوين إلى كل من هاري كين وسون وبقية الرفاق الغائبين عن الفريق بداعي الإصابة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يزعج السبيشيال وان في كل أحاديثه.

وحسب الموقع الرسمي وما نشره من تقرير عن إصابة بيرجوين اليوم، تبين أن الوافد الجديد يعاني من التواءحاد في الكاحل الأيسر.

وسيضخع اللاعب إلى فترة طويلة من التأهيل ثم يتم تقييمه، ما يؤكد أن غيابه عن الفريق لن يكون لفترة قصيرة، وأن متاعب مورينيو ستزداد.

هاري كين يعود للتدريبات مع توتنهام من جديد

يذكر أن توتنهام يحتل حاليًا المركز الثامن على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يضعف حظوظه في المنافسة على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.