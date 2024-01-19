ما هي إصابة محمد صلاح ضد غانا؟ وهل يغيب عن مباريات كأس أمم إفريقيا 2023؟

المصائب لا تأتى فرادى لمنتخب مصر....

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شهدت مباراة المنتخب المصري، أمام نظيره الغاني، ضمن مباريات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، ضربة قوية للمنتخب المصري بإصابة محمد صلاح نجم الفراعنة.

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ويلعب المنتخب المصري، أمام غانا ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

ما هي إصابة محمد صلاح ضد غانا؟

قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء بدقائق معدودة، سقط محمد صلاح في وسط الملعب، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليخرج من الملعب ويشارك مصطفى فتحي بدلًا منه.

وبحسب ما ذكره طبيب المنتخب، فإن صلاح يعاني من إصابة عضلية في العضلة الخلفية، جعلته يغادر الملعب.

هل يشارك محمد صلاح في مباراة كاب فيردي بكأس أمم إفريقيا 2023؟

أعلن منتخب مصر إصابة محمد صلاح في العضلة الخلفية ولن يشارك في مباراتين في أمم إفريقيا، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة كاب فيردي.

وفي حال تأهل منتخب مصر، فلن يشارك في دور الـ 16 ولكن من المتوقع أن يعود في ربع النهائي حال وصل الفراعنة لهذا الدور.

ويستعد المنتخب المصري، لمواجهة كاب فيردي مساء الإثنين 22 يناير 2024، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

كم عدد أهداف محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا 2023؟

نجح محمد صلاح، في تسجيل هدفًا وحيدًا مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2023، وكان في شباك موزمبيق، في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات.

كما صنع محمد صلاح هدف مصطفى محمد الأولى في مرمى موزمبيق.

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