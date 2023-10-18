ضربة جديدة قبل الكلاسيكو .. إصابة ثامنة في برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد!

الإصابات تلاحق برشلونة بشكل غير مسبوق قبل أيام قليلة من الكلاسيكو أمام ريال مدريد..

تواصل الإصابات مطاردة نادي برشلونة قبل مواجهته المرتقبة أمام غريمه ريال مدريد، يوم السبت 28 أكتوبر، في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن تعرض سيرجي روبيرتو قائد برشلونة لإصابة في ساقه اليمنى، وأن مدة غيابه تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهي الإصابة التي تعرض لها في التدريب صباح الأربعاء.

وبهذا، فإن قائد برشلونة سيغيب عن مواجهة أتلتيك بيلباو، وشاختار في دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد، وهناك حالة من الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة ريال سوسيداد في الرابع من نوفمبر المقبل.

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روبيرتو اشتكى من عدم الراحة في ساقه اليمنى، وأكدت الاختبارات التي خضع لها لاحقًا وجود تمزق صغير في نعل القدم، سيبقيه بعيدًا على الملاعب لأسبوعين على الأقل.

ويعاني فريق المدرب تشافي هيرنانديز من سلسلة إصابات غير مفهومة، حيث يغيب 8 لاعبين عن الفريق لإصابات متفرقة.

وانضم روبيرتو إلى قائمة الغائين عن برشلونة، والتي تضم ثنائي الوسط بيدري وفرينكي دي يونج، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، والظهير أليخاندرو بالدي، والجناح الشاب لامين يامال، بالإضافة إلى المدافع الفرنسي جول كوندي.