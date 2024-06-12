ضربة تحل كل شيء .. باريس يتجه إلى ريال مدريد وبرشلونة لتعويض مبابي!

النادي الفرنسي مصمم على صفقة ضخمة

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بحثه عن البديل الأنسب لكيليان مبابي بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق وانتقاله إلى ريال مدريد.

باريس اشتهر على مدار السنوات الماضية باستهداف الصفقات الكبرى وأفضل اللاعبين في العالم، مرورًا بمبابي نفسه وليونيل ميسي ونيمار وغيرهم.

شبكة "RMC" الفرنسية، قالت إن فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد يعتبر ضمن الأسماء التي يراقبها لويس إنريكي مدرب الفريق وناصر الخليفي رئيس النادي.

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الرسالة كانت واضحة من ريال فور ظهور الأنباء عن إمكانية انتقال البرازيلي لباريس، وهي أن اللاعب ليس للبيع، ولكن العملاق الفرنسي يتمسك بظهور أي فرصة للحصول على خدماته.

نفس الأمر ينطبق على لامين يامال لاعب برشلونة، حيث يعتبر إنريكي من أشد المعجبين به، ولكن النادي الكتالوني لا يُريد التخلي عنه، إلا إذا حدثت مفاجأة في نهاية السوق.

وتبدو الأمور أكثر استقرارًا في ريال مدريد لأن الوضع الحالي يتيح له الجمع بفينيسيوس ومبابي وغيرهما من النجوم في فريق واحد دون أي مشكلة، كما أن اللاعب يشعر بالسعادة والاستقرار في سانتياجو برنابيو.

ولكن الوضع قد يختلف مع برشلونة، بسبب إمكانية تطور وضعهم الاقتصادي خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن بيع يامال في صفقة ضخمة قد يحل المشاكل المالية في ضربة واحدة.