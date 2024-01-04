ضربة للاتحاد والأهلي! .. شروط جديدة معقدة من رابطة الدوري السعودي في الميركاتو

شروط جديدة من الرابطة تهدد بـ"تدمير" أحلام الاتحاد والأهلي في الميركاتو

SHAHID

حددت الرابطة السعودية المحترفية، "منهجية" تعاقد أندية دوري روشن مع اللاعبين الأجانب، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

الرابطة اشترطت حصول أي نادٍ على موافقتها؛ قبل فسخ عقد أو بيع أو إعارة أي لاعب محترف في صفوفها، أو التعاقد مع أجنبي آخر، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ حيث سيتم دراسة الوضع من الناحية المالية أولًا، قبل إصدار القرار.

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ومنعت الرابطة المحترفة، "استبدال" أي أجنبي في قوائم أندية دوري روشن السعودي؛ إلا بعد إتمام إجراءات رحيل اللاعب المراد الاستغناء عنه، بشكل رسمي.

وشددت على ضرورة وضع الأندية، الأموال التي ستحصل عليها من بيع أو إعارة أي لاعب أجنبي، انضم إليها من برنامج الاستقطابات، في الحساب الرسمي للجنة؛ من أجل إدخالها ضمن ميزانية التعاقدات القادمة.

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وهذه الشروط؛ تزيد من صعوبة استغناء النادي الأهلي، عن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، نظرًا للخسائر المالية المتوقعة من رحيل اللاعب، والتي من المؤكد أن ترفضها الرابطة، بالإضافة إلى تعقيد عملية استبدال أجانب الاتحاد، والذي يخطط لثورة كبرى في صفوفه خلال الشتاء الحالي؛ بسبب تراجع النتائج.

SHAHID